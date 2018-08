"Spre deosebire de liderii politici ai opozitiei, noi nu avem dreptul sa cedam si sa intensificam aceasta scindare si aceasta dezbinare la nivelul societatii. Noi avem responsabilitatea de a asigura o buna guvernare, o guvernare in interesul oamenilor. Iata de ce apelul meu la toti ministrii, dar si la toti sefii institutiilor din subordine este sa evite aceasta spirala a conflictului, in care incearca sa ne atraga cei care nu au fost capabili sa castige puterea in alegeri si care, acum, incearca sa dobandeasca aceasta putere prin alte mijloace nedemocratice", a declarat Dancila, la inceputul sedintei de Guvern, potrivit Agerpres.

Totodata, Dancila a precizat ca sedinta de Guvern are loc "intr-un context marcat de tensiune si ura in societatea romaneasca".

"Organizam aceasta sedinta de Guvern intr-un context marcat de tensiune si ura in societatea romaneasca. Unii incearca, din motive strict politice, sa alimenteze aceasta spirala a conflictului, care sa scindeze si mai mult societatea. Exista tendinte ca aceasta scindare sa fie una iremediabila, iar evenimentele violente din 10 august au demonstrat acest lucru. Pornind de la evenimentele din 10 august, am vazut in aceste zile un asalt impotriva unor institutii ale statului. Prima tinta este Jandarmeria, dar sunt si alte institutii care sunt luate in acest colimator. Nu vreau sa apar sau sa absolv pe cineva de o vina, dar consider ca o persoana sau o institutie poate sa fie acuzata doar in baza unor probe concludente", a aratat Dancila.

Ea a precizat ca raspunsul Guvernului "la toate aceste procese care au loc in spatiul public" trebuie sa fie unul "cat se poate de echilibrat si de responsabil".

"Raspunsul nostru la toate aceste provocari trebuie sa fie faptele si proiectele concrete pentru romani. De aceea, ma bucur ca si in cazul sedintei de Guvern de astazi adoptam acte normative cu un efect pozitiv asupra economiei, dar si asupra nivelului de trai al oamenilor", a mai afirmat Dancila.