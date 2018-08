Primaria Capitalei da 450 lei/an pentru elevii din familii cu venituri reduse, pentru rechizite

Elevii bucuresteni cu varste intre 6 si 14 ani vor beneficia de un sprijin financiar in cuantum de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, in cazul in care venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei, conform unei hotarari adoptate joi de Consiliul General al Capitalei, cu 36 de voturi pentru, 9 abtineri si unul impotriva.