"Am avut manipulari care sa deturneze atentia de la adevaratele intrebari la care romanii asteapta raspunsuri. Nu s-a vorbit la Guvern si in PSD despre cele 500 de victime ale reprimarilor violente de la protest. In schimb, se vorbeste despre victimizarea presedintelui PSD, a lui Liviu Dragnea, care are tentative de asasinat inchipuite, de care nicio institutie a statului abilitata nu stie", a spus Dacian Ciolos, liderul Miscarii Romania Impreuna, potrivit Digi24.

"In schimb, avem scuze timide, fara sa avem explicatii clare legate de cele ce s-au intamplat in seara zilei de 10 august, motivele pentru care au fost acele reprimari agresive din partea Jandarmeriei", a spus Ciolos.