"Dragnea trebuie mai intai sa demisioneze si abia apoi poate sa organizeze concursuri de basme orientale (inclusiv despre cine spune minciuna cea mai mare) cu colegii sai din guvernarea ratata.

Povestile despre asa – zisa tentativa de asasinat sunt cele ale unui om ridicol. Nimeni nu il mai poate lua in serios. Dar inca are o functie importanta in Romania, deci o situatie de plans", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.