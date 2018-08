"La cateva zile dupa castigarea alegerilor am inceput sa primesc amenintari prin tot felul de mijloace si, indiferent de la cine veneau, erau pline de violenta. Aceste amenintari scrise au trecut incet-incet de la amenintari destul de voalate la inceput, la amenintari fizice si de la un anumit moment la amenintari directe cu moarte. Erau, cred ca erau conturi false, nume false, cam pe tot ce aveam (pagina de socializare, email - n.r.).(...) Ideea generala care se desprindea era ca trebuie sa dispar pur si simplu. Eu am inteles ca era o campanie bine coordonata impotriva mea, dar nu i-am dat o importanta prea mare, mi-am zis: e furia de dupa pierderea alegerilor", a afirmat Dragnea la Antena 3.

Dragnea a spus ca, ulterior, la o anumita perioada de timp, in lunile martie si aprilie (ale anului 2017 - n.r.) a observat indivizi, mereu altii, care il priveau cu "o anumita insistenta, oarecum profesionala" si simtea ca este "filat, urmarit".



"In prima parte a lunii aprilie, cred, au devenit din ce in ce mai ostentativi, tot timpul erau alti indivizi. Si atunci cand ma uitam la ei faceau gesturi care semnifica moartea, isi treceau mana prin dreptul gatului", a afirmat Dragnea.

"Eram intr-un spatiu public si am simtit iar aceeasi prezenta care ma vizeaza. Erau cred ca patru indivizi, imbracati in haine inchise la culoare, au venit in locul in care eram, eram intr-un grup destul de zgomotos intr-un restaurant. S-au oprit la cativa metri de mine, unul, tot asa, a facut un semn de genul asta si, la un moment dat, se apropiau, unul a raspuns la telefon si a inchis telefonul si dintr-o data s-au intors si au plecat", a declarat Liviu Dragnea.

"Au fost doua intamplari care mie mi-au confirmat faptul ca incep sa aiba intentii serioase si m-am gandit mult daca sa vorbesc cu institutii ale statului, sa le sesizez, sa inceapa o ancheta, in sensul asta. (...) Am renuntat si am tinut aceste fapte sub tacere pana ieri, pana astazi, dar am vorbit pentru ca mie nu imi e teama, nici de moarte nici de altceva, dar au inceput acum amenintari asupra familiei si eu zic ca ar fi bine sa inceteze", a adaugat Dragnea.

El a adaugat ca in cursul lunii aprilie, intr-o seara, "lucrurile au mers mai departe" decat se astepta.El a relatat ca la cateva seri dupa acest episod, aflandu-se la volan pe "o straduta destul de ingusta" din zona 13 Septembrie, masini fara numere de inmatriculare au incercat sa blocheze autovehiculul in care se afla.El a mai spus, intrebat despre cei patru indivizi care ar fi avut o atitudine amenintatoare la adresa sa, ca a primit o serie de informatii pe acest subiect de la un prieten, cetatean strain, scrie Agerpres , a spus Dragnea.

Reamintind ca in urma cu o seara la acelasi post de televiziune a fost intrebat daca George Soros a avut vreo implicare in episoadele pe care le-a relatat, Dragnea a precizat: "Ca sa nu exista nicio confuzie, chiar daca am o parere foarte proasta despre acest om, nu cred ca a fost implicat in aceste actiuni".

Dragnea a spus ca si in prezent a observat ca este urmarit de o masina, dar a pus acest lucru tot pe seama unei "campanii de intimidare".

Liderul PSD a spus, cu privire la o eventuala cercetare de catre institutiile abilitate a situatiilor pe care le-a descris, ca asa a inteles. "Ca informatia asta este reala sau nu este, ca s-a deschis un dosar pe speta asta sau tot asemanatoare pe speta asta, cred ca ar trebui sa raspunda vreo institutie, daca informatia era corecta. Am auzit-o pur si simplu, cred ca spre sfarsitul anului, ca ar fi fost deschis un dosar care s-ar fi clasat", a afirmat Dragnea.

Fiind intrebat de ce nu s-a dus sa reclame la Parchet, Dragnea spus ca "nu a avut incredere". "Eu am facut o plangere penala domnului Mircea Marian, in 2017, care a incitat la violenta, publica, sa vina oamenii la mine acasa si am facut o plangere la Parchet. Nici pana in ziua de astazi nu am primit nimic. Si eu am facut-o, mi se pare, cred ca in februarie. Si atunci de ce sa mai fac sesizari acolo (...) insemna sa repet o alta cere la Parchet si sa nu faca nimic", a afirmat el.

Despre posibilitatea de a solicita de acum inainte protectie din partea SPP, Dragnea a spus ca nu a avut niciodata si nici nu va cere acest lucru si a mai afirmat ca nici nu va apela la serviciile unei firme de paza.