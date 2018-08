Speranta Cliseru a fost audiata miercuri de procurorii militari, timp de mai multe ore, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei.

"M-am prezentat de buna credinta, ca orice cetatean. Am dat dat lamuririle necesare cu privire a imprejurarile in care m-am aflat in acea zi. Tot ce s-a intamplat. Am calitatea de martor, am venit fara avocat, ca nu a fost cazul. As vrea sa fac cateva lamuriri. Vreau sa va asigur ca eu am respectat legea cu strictete, atributiile conform Legii prefectului. Contrar a ceea ce s-a incercat, ce s-a vehiculat in spatiul public, eu, ca prefect al Bucurestiului, alaturi de toti prefectii din tara, care sunt niste profesionisti, noi nu facem politica. La prefectura suntem sa respectam legea, cu toate prevederile ei", a declarat Speranta Cliseru la iesirea din sediul Parchetului General, potrivit Agerpres.

Intrebata cand a semnat ordinul privind interventia jandarmilor, Speranta Cliseru a spus: "Este consemnat si nu pot sa va detaliez (...) Nu pot sa va dau detalii. Vreau sa va spun ca legea a fost respectata si as vrea sa respectati institutia prefectului din toata tara si sa aveti incredere ca noi suntem cei care respecta legea. Nu pot sa detaliez sau sa explic modul in care alte institutii au actionat in acea zi. Fiecare raspunde pentru el. Eu am respectat Legea adunarilor publice si acel ordin de interventie respecta in totalitate legislatia in vigoare".

Ea a refuzat sa raspunda la alte intrebari ale jurnalistilor, spunand doar ca nu s-a intalnit pe 10 august cu ministrul de Interne, Carmen Dan.

Procurorii militari au deschis un dosar penal in care s-a inceput urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de purtare abuziva, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu in legatura cu modul de interventie al jandarmilor in timpul protestului din 10 august.

Speranta Cliseru a contrasemnat ordinul de interventie in forta al jandarmilor.

Maiorul Laurentiu Cazan, care a coordonat actiunea jandarmilor la protestul din Piata Victoriei, declara saptamana trecuta ca prefectul Capitalei s-a aflat in Piata Victoriei in timpul protestului.

"In permanenta, am fost in contact cu toate autoritatile publice, inclusiv cu prefectul, care a fost prezent la fata locului inca de la ora 16,00", a spus Laurentiu Cazan.