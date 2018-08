"Ambasada Statului Israel a luat cunostinta de afirmatiile scandaloase si neadevarate ale domnului deputat Nicolae Bacalbasa. In numele statului evreu, dorim sa-i atragem atentia politicianului roman ca declaratiile sale denatureaza faptele cu privire la situatia din ultimele luni de la granita cu Fasia Gaza si am aprecia ca domnul deputat sa se informeze in profunzime inainte de a face comparatii nepotrivite si socante. Atacurile violente asupra civililor israelieni, coordonate in ultimele luni de gruparea terorista Hamas, nu vor ramane niciodata fara raspuns din partea noastra. Statul Israel isi va apara mereu poporul impotriva oricaror incercari de a-l suprima", se arata intr-un comunicat al ambasadei Israelului in Romania transmis, miercuri, AGERPRES.

In comunicat se precizeaza ca deputatul PSD ii insulta cu afirmatiile sale si pe protestatarii romani pasnici care au fost prezenti in Piata Victoriei, asociindu-i cu teroristii Hamas.

"Ca urmare, solicitam public domnului Bacalbasa sa-si retraga spusele si sa se asigure ca pe viitor astfel de asocieri cel putin neadecvate sa nu se mai regaseasca in discursul domniei sale", se subliniaza in comunicatul ambasadei Statului Israel.

Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a afirmat ca protestatarii de la mitingul din 10 august care au depus plangeri la Parchet ar trebui sanctionati si a facut o paralela intre evenimentele din Piata Victoriei si confruntarile din Fasia Gaza Gaza.

"Oricum, toti cei care au depus plangeri, din punctul meu de vedere, ar trebui imediat sanctionati pentru trei lucruri: participare la o demonstratie ilegala, conform legii romanesti, participare la o demonstratie dupa orele 21,00 si o ramanere in aceasta zona, dupa ce Jandarmeria a emis toate avertizarile legale imperative de parasire a zonei. (...) De patru luni se desfasoara niste demonstratii la frontiera dintre Gaza si statul Israel, frontiera fiind un zid inalt de opt metri de beton si granicerii israelieni pana acum, in patru luni, au impuscat 171 de persoane si au ranit cateva mii. Nu am vazut o reactie violenta, deci... zicandu-se ca se incalca legi acolo", a afirmat, miercuri, Bacalbasa la RFI.