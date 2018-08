Ca urmare a declaratiilor facute marti seara de Liviu Dragnea intr-o emisiune televizata potrivit carora ”a fost o ancheta” cu privire la un posibil atentat asupra sa, USR solicita clarificari din partea Parchetului General, se arata intr-un comunicat al formatiunii.

In solicitarea catre Procurorul General Augustin Lazar, USR a solicitat informatii despre existenta unor plangeri din care sa rezulte atentatul asupra presedintelui PSD; confirmarea sau infirmarea existentei unui dosar din care sa rezulte atentatul asupra Presedintelui PSD, Liviu Dragnea; clarificari cu privire la identitatea persoanei celebre in lume care ar fi comanditarul si daca exista un mandat international de urmarire pe numele lui George Soros, persoana invocata de presedintele PSD ca ar fi in spatele atentatului din aprilie 2017.

“Afirmatiile liderului PSD sunt aberante, un delir menit sa distraga atentia de la subiectele cu adevarat importante cum este reprimarea violenta a protestului din 10 august. Parchetul General trebuie sa faca publice informatiile privind un presupus atentat, avand in vedere ca vorbim despre un reprezentant al Parlamentului. Daca declaratiile lui Dragnea se dovedesc a fi niste minciuni sfruntate, atunci romanii trebuie sa stie acest lucru, iar seful PSD sa inteleaga nu mai are nicio legitimitate in fata alegatorilor sai”, transmite presedintele USR Dan Barna.

USR va transmite public raspunsul Parchetului General de indata ce institutia va da curs solicitarii.