”Evenimentele din 10 august au degenerat atunci in sute de agresiuni la adresa celor care au protestat pasnic si nu pot fi acoperite oricate straturi de minciuni ar lansa in spatiul public tripleta Dragnea, Dan si Dancila. Declaratia data de Liviu Dragnea aseara cum ca evenimentele ar fi fost o lovitura de stat a fost in mod cert cea mai mare aberatie pe care am auzit-o referitor la aceste proteste ale diasporei din data de 10 august. Dupa prezenta sa de aseara si dupa declaratiile domniei sale, am o singura declaratie de facut - am convingerea ferma, si domnul Dragnea ma poate da in judecata oricand, dar am convingerea ferma ca aducerea in piata a huliganilor si a celor care au starnit momentele violente a fost opera premeditata a domnului Liviu Dragnea. De ce? Pentru ca acesta si PSD sa se poata lamenta, sa se poata victimiza ca impotriva guvernului PSD s-a dat sau a vrut sa se dea o lovitura de stat insa, ghinion, finalul nu a fost cel pe care si l-au dorit”, a declarat Gorghiu, potrivit News.ro.

De asemenea, Alina Gorghiu a vorbit si despre presupusa tentativa de asasinat impotriva lui Liviu Dragnea.

”Urmeaza partea a doua a acestui scenariu construit migalos de domnul Dragnea, si anume partea in care omul ne vorbeste despre asa-zisa tentativa de asasinat. E o declaratie de om defect, o declaratie de om ridicol. Un om care este stapanit de paranoia specifica liderilor autoritari din alte colturi ale lumii si ar fi de ras daca n-ar fi de plans. E o situatie extrem de dificila si delicata pentru Romania pentru ca cel care face aceste delclaratii este cel care conduce, de fapt, tot Guvernul Romaniei, este presedintele principalului partid de guvernamant, este presedintele Camerei Deputatilor, este unul dintre cei mai puternici oameni din Romania. La ora aceasta nimeni nu il mai poate lua in serios si cred ca nimeni nu mai crediteaza delirul sau in cascada”, a mai spus Gorghiu.