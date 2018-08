"Eu stiu de exemplu ca de patru luni se desfasoara niste demonstratii la frontiera dintre Gaza si statul Israel, frontiera fiind un zid inalt de opt metri de beton si granicerii israelieni pana acum, in patru luni, au impuscat 171 de persoane si au ranit cateva mii. Nu am vazut o reactie violenta, deci... zicandu-se ca se incalca legi acolo (...) Jandarmii au actionat conform tuturor normelor legale”, a spus deputatul PSD, potrivit News.ro.

Cu privire la declaratiile ministrului Carmen Dan, care a recunoscut ca au existat sase cazuri in care zece jandarmi au comis posibile fapte penale, Bacalbasa a spus ca este de fapt poate un exces de violenta, care e perfect explicabil din punct de vedere uman.

"Domnule, posibile fapte penale... este de fapt poate un exces de violenta, care e perfect explicabil din punct de vedere uman, cand s-a incercat linsarea a doi dintre colegii lor si iarasi cred ca prezenta masiva a serviciilor straine care erau in concurenta a dus la evitarea victimelor umane in acel camp tactic. (...) Este o chestie inerenta (violenta jandarmilor -m.r.). Ia incercati sa vedeti cam cum se intampla in America. In America, daca te opreste politistul si tu nu pui mainile pe volan, are dreptul sa scoata arma”.

Totodata, deputatul PSD a sustinut ca "cine a adus copiii la miting este iresponsabil, pentru ca s-a stiut din timp ca va fi o manifestare violenta”.