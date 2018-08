Liviu Dragnea se crede Ceausescu.

"Asa cum pe Ceausescu au vrut sa il indeparteze „agenturili straine”, lui Dragnea i-a pus ochi rai „un om foarte celebru in lume”. Scenariul se repeta..."

Deja s-a creat o monstruoasa coalitie a celebritatilor mondiale pentru debarcarea sau chiar eliminarea fizica a mult mai cunoscutului Liviu Dragnea din Teleorman.

"Se pare ca detinatorul adevarului absolut, al treilea om in statul roman si presedinte al partidului de guvernamant, a pierdut contactul cu realitatea si, in disperare de cauza, da drumul intregii sale imaginatii pentru a convinge ca fara el nu se poate intampla nimic bun in Romania".

Adevarul este ca, la fel ca Nicolae Ceausescu, Liviu Dragnea nu are nevoie de niciun ajutor pentru a se auto-elimina din politica romaneasca.