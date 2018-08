"Eu am fost si sunt in continuare (...) onest in relatia si cu Calin Popescu-Tariceanu si cu ALDE, si PSD la fel. Nu este niciun gand, nicio intentie in interiorul PSD pentru o rupere a coalitiei, dimpotriva. Din punctul meu de vedere, vreau sa avem coalitie si dupa 2020, pentru ca s-a dovedit ca am putut sa fim prima coalitie care merge in doua mandate, putem functiona impreuna, suntem compatibili si nu cred, n-am simtit nimic la domnul Tariceanu ca ar vrea sa rupa coalitia si sa intre in ce aventura politica? Cu cine? Sa fie partener cu Orban, si cu USR si cu mai cine? In sfarsit, nu cred ca se va intampla asa ceva din partea dumnealui, pentru ca e un om echilibrat si un om, totusi, care tine la cuvantul dat si la imaginea pe care o are", a spus liderul social-democrat la Antena 3.

De asemenea, chestionat daca se afla in conflict cu presedintele Senatului, raspunsul lui Dragnea a fost: "Nici vorba. Ne-am intalnit zilele astea de mai multe ori. Am si baut o bere impreuna, doua (...), am mancat niste peste bun".