"Vom adopta in acest an, in aceasta sesiune, maxim pana in 2 octombrie, noua lege a pensiilor, care schimba total in bine si definitiv situatia pensionarilor din Romania, si vorbim de milioane de pensionari, astazi, si pensionari care vor tot veni", a declarat Liviu Dragnea potrivit antena3.ro.

Mai mult decat atat, Liviu Dragnea a spus ca premierul Viorica Dancila l-a asigurat ca, la sfarsitul lunii august, legea pensiilor "va iesi din Guvern". "Intra in procedurile parlamentare. (...) Este o lege fundamentala".

Noul proiect de lege al pensiilor a fost pus in dezbatere publica de catre ministerul Muncii, urmand sa intre in Parlament pentru procedura parlamentara. Noul Proiect al Legii Pensiilor prevede, printre altele, o modificare in ceea ce priveste Pilonul II, potrivit ministrului Muncii. Este vorba de un comision de 0,5 % pe care Casa de Pensii il va incasa din comisionul de virament de 2,5% perceput de companiile care administreaza acest sistem. Proiectul prevede un calcul al pensiei minime in functie de vechime. Astfel, pensionarii cu vechime minimum 15 ani vor incasa 45% din salariul minim brut, in timp ce pensionarii cu vechime intre 10 si 15 ani vor primi 40% din salariul minim brut.