"Niciuna. (...) N-am primit nimic. (...) SRI da informatiile in flux normal presedintelui. La restul, selectiv si daca au ei vreun interes. (...) In mod normal, trebuie (...) si eu, si domnul Tariceanu, si prim-ministrul sa avem aproape acelasi tip de informatii, aproape aceeasi cantitate de informatii. (...) Primesc foarte putine informatii. (...) Apropo, niciuna de la SIE".

Mai mult decat atat, Liviu Dragnea a afirmat ca a urmarit protestul de la televizor, in acele momente aflandu-se la Neptun.

Cu privire la "statul paralel" Liviu Dragnea a spus ca este format din oameni care sunt in conducerea unor institutii.

"Statul paralel nu insemna Coldea si Kovesi. Statul paralel este format din oameni care sunt in conducerea unor institutii, unii sunt din conducerea SRI (...) actuala, unii din conducerea.... nu, acolo nu mai sunt, la SIE (...), din conducerea SPP, in frunte cu Pahontu, din parchete, din instante, din alte servicii secrete. (...) La DIPI (...) nu cred ca mai sunt, erau, era un pilon important, probabil ca si la Directia de Informatii a Armatei. (...) Si toti acesti oameni (...) au pus deasupra lor si in fata lor pe seful statului. Era Basescu, acum este Iohannis. El are impresia ca conduce aceasta mafie, n-o conduce, aceasta mafie il foloseste, dar si el a inceput sa dea ordine mult mai dure si mult mai aplicate acestei mafii si cere sa se indeplineasca aceste ordine, aceste dorinte. Se protejeaza", a sustinut Dragnea.

Intrebat daca se refera si la seful SRI, Eduard Hellvig, Liviu Dragnea a raspuns: "Nu stiu daca Eduard Hellvig, dar, din pacate - si spun din pacate pentru mine, pentru ca e un om la care am tinut foarte mult (...) - , nu stiu daca este implicat sau nu, dar cu certitudine nu ii stapaneste pe cei care au fost in statul paralel si care sunt in continuare activi in SRI. Deci, de asta nu stiu daca este implicat sau nu, dar vina nu este mai mica", noteaza jurnalul.ro.