"Eu am vazut o tentativa de lovitura de stat esuata. Asta am vazut eu. Asta se dorea. Asta se vorbea pe retelele de socializare. (...) Asta se vorbea, ajungeau la mine foarte multe ziceri ale unora, vorbeau 'domne, stati, n-o sa mai fie legile justitiei, ca gata, s-a organizat, va fi o razmerita, se da Guvernul jos si luam noi puterea'. Si s-a vazut. Adica ceea ce a facut Iohannis cu acel mesaj, acea postare pe Facebook, iresponsabila din partea unui sef de stat, sa descurajezi jandarmii, care au actionat conform legii, conform regulamentelor lor, mult mai slab decat actioneaza jandarmii si fortele de ordine in alte tari din UE sau din SUA, si tu sa inciti in continuare la violente, exact in minutele in care acea fata-jandarm mai avea putin si era linsata efectiv acolo de niste brute, de niste animale. Toti cei care dadeau cu pumnii, cu picioarele in acea fata, aia erau oameni? Aia erau protestatari pasnici? Acolo era vorba de interventia nejustificat de mare a Jandarmeriei? Tot ce au inceput Orban, Gorghiu si altii de la PNL si USR sa tipe ulterior, 'sa se ancheteze jandarmii!' - nu a zis unul nimic despre faptul ca au dat foc. Se vedea la televizor. (...) A fost o organizare paramilitara foarte bine pusa la punct. Asta am vazut. Si sunt convins ca asta a fost. O tentativa de lovitura de stat, de a da jos Guvernul prin violenta, pentru a duce la capat dorinta lui Iohannis", a afirmat Dragnea marti seara la Antena 3, potrivit Agerpres.

El a precizat ca a vorbit la telefon in seara zilei de 10 august cu Viorica Dancila, cu Calin Popescu-Tariceanu, dar nu si cu ministrul de interne.

"Da, si sigur ca am discutat despre ce se intampla, urmarea si dumneaei pe tableta, urmarea Antena 3 am inteles. Cu doamna ministru de interne nu am vorbit, pentru ca doamna ministru de interne avea niste atributiuni foarte clare in acest tip de evenimente si nu am putut sa interferez, nici nu m-a sunat, nici nu am sunat-o", a spus Dragnea.

Liderul PSD a opinat ca la protestul din 10 august au fost doar 1.000 de oameni din diaspora.

"Asta a fost o pacaleala cu diaspora, cu mitingul diasporei. Au fost 1.000 si ceva de oameni din diaspora. Nu stiu, cel care a solicitat si s-a dat drept organizator a renuntat imediat, de frica, atunci cand si-a dat seama de fapt ce e acolo, ce va fi acolo", a adaugat Dragnea.