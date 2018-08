"Guvernul Romaniei a trimis, seara trecuta, presedintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in vederea analizarii si avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, cuprinse in proiectul primei rectificari a bugetului de stat pe anul 2018", se arata in comunicat.

Executivul a facut acest demers in temeiul art. 6 (alin 2) din Legea 415/2002 privind organizarea si functionarea CSAT.

"Solicitarea de convocare a CSAT, in regim de urgenta, are in vedere necesitatea adoptarii primei rectificari bugetare din acest an pentru asigurarea resurselor necesare platii cheltuielilor obligatorii ale bugetului general consolidat, respectiv drepturi de natura salariala, cheltuieli cu asistenta sociala, echilibrarea bugetelor locale, cheltuieli pentru plata contributiei Romaniei la Uniunea Europeana, precum si finantarea activitatilor de combatere a pestei porcine africane", se explica in comunicatul citat.