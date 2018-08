"Demisia este obligatorie 110% pentru Carmen Dan dupa ce s-a vazut la audierea publica din Parlament de astazi. Stim bine ca nu are alfabetul litere cate planuri / teze false are Liviu Dragnea pentru a incerca salvarea ei (si a lui!). Dar totul are un sfarsit. Acesta", a scris a scris Gorghiu, marti, pe Facebook.

"Astazi d-na ministru a iesit in fata cu o poezie noua! In seara de 10 august ar fi stat in biroul ei de la minister si abia daca a stiut / inteles ce ce s-a intamplat. A cerut in treacat ceva informatii ... Crede cineva?"

Sa nu uitam ce a fost si zilele trecute. Duminica a spus ca este vina manifestantilor pasnici ca au ajuns sa fie gazati si multi si batuti de jandarmerie, pentru ca au fost si niste oameni violenti amestecati printre ei. Plan esuat, nimeni nu a acceptat o astfel de afirmatie cinica.

Ieri alt plan, alta smecherie de tip Teleorman: blocarea total ilegala a sesiunii extraordinare a Camerei de frica sa nu fie depusa motiunea simpla a PNL care ar fi obligat-o la explicatii publice (neplacute).

Este evident unde este raspunderea politica. La Dragnea, sponsorul politic al lui Dan.

"Dar demisia ministrului de interne trebuie sa fie rapida. Sa se inchida cat mai repede robinetul acesta prin care vin in spatiul public numai minciuni. Si sa mearga si ancheta mai usor".