La finalul audierii ministrului de Interne, Carmen Dan, in Comisia de aparare, deputatul liberal a declarat ca acest demers a avut drept obiectiv clarificarea a doua "probleme esentiale" in legatura cu evenimentele din 10 august: cine a decis interventia in forta a Jandarmeriei si de ce aceasta "a fost la un nivel cum nu s-a mai intamplat de cateva zeci de ani in Romania".

"De-a lungul intregii discutii, se pare ca, astazi, aici, nu a fost prezent un singur personaj - decidentul, respectiv prefectul Capitalei (...), care este cel care a decis atac public - ne-a explicat doamna ministru si alti colegi din conducerea ministerului -, care a decis singur, consultandu-se si cu comandantul de dispozitiv. Deci, acest lucru ni s-a spus. Din pacate, nefiind decidentul, nu am avut cu cine clarifica motivele, nivelul interventie, de ce s-a decis la 8,00 seara si s-a intervenit la 1,30 si asa mai departe. Dar atentie - prefectul Capitalei nu este un personaj de sine statator, prefectul Capitalei este cel care reprezinta Guvernul Romaniei in municipiul Bucuresti, capitala tarii. Prefectul Capitalei e in subordinea directa a Ministerului de Interne si a prim-ministrului. Deci, el a fost decidentul si, probabil, va trebui sa solicitam audierea prefectului in continuare, ca sa lamurim o serie de chestiuni. Iar, din punct de vedere al actiunii politice, asa cum v-am anuntat, PNL va depune motiune de indata ce Parlamentul va incepe sa functioneze", a spus Victor Paul Dobre, informeaza Agerpres.