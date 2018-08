"Romania are nevoie de adevar! Nu mai putem permite aceasta practica si cultura a secretului, nu in Parlamentul Romaniei!

Adevarul este dusmanul PSD! Raspunsurile ministrului Carmen Dan in fata comisie de aparare sunt clasificate la decizia PSD. Raspunsurile pe care le asteapta romanii despre represiunea din 10 august sunt ascunse de ei pentru ca asa vor politrucii PSD crescuti in scoala secretului. O aberatie!

Dupa ce Carmen Dan si jandarmeria au clasificat in mod abuziv raportul privind evenimentele din 10 august- si USR va contesta aceasta decizie in instanta- audierea lui Carmen Dan este secretizata, tot abuziv.



Ce poate fi secret in raspunsul la intrebarile adresate de USR? Va asumati responsabilitatea politica pentru actiunile Jandarmeriei din 10 august? Au fost consemnate discutiile din asa-zisa sedinta informala avuta de Carmen Dan si sefii operatiunii din 10 august?

Audierile parlamentare despre evenimentele din revolutie au fost secrete, la fel si cele despre evenimentele din martie de la Targu Mures sau in legatura cu mineriadele. Evenimente importante din istoria Romaniei, despre care societatea romaneasca avea o nevoie vitala sa afle adevarul, au fost discutate in Parlamentul Romaniei cu usile inschise.

Doar adevarul, cu asumarea responsabilitatilor si pedepsirea vinovatilor, vindeca ranile unei societati, ajuta un popor sa mearga mai departe, sanatos, cu incredere in sine. Secretele nasc conspiratii, ne imbolnavesc!", a scris Dan Barna pe Facebook.