"Ancheta interna a Jandarmeriei continua. (...) Structurile de specialitate au identificat sase cazuri in care 10 jandarmi din dispozitivul de ordine publica au fost semnalati ca posibili autori ai unor fapte de natura penala. Aceste constatari vor face obiectul sesizarilor din partea Jandarmeriei catre Parchetul Militar. In masura in care vom identifica noi situatii, acesta este demersul legal pe care intentionam sa il ducem mai departe", a precizat Carmen Dan, la audierile din Comisia pentru aparare de la Camera Deputatilor.