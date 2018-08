"Reprezentantii PSD au blocat solicitarea depusa de USR, PNL si PMP pentru convocarea unei sesiuni extraordinare. E un alt abuz marca PSD care incearca sa ascunda abuzurile jandarmeriei si ale lui Carmen Dan. In plus, Dragnea si pesedistii sunt plecati in concediu si nu se deranjeaza sa vina la Parlament.

Motivele invocate de PSD legate de autenticitatea semnaturilor depuse de deputati si respectarea prevederilor legale si regulamentare sunt inventii! Liderul de grup al USR, Claudiu Nasui, care a fost acuzat ca nu a semnat solicitarea in original, a desfiintat toate aceste inventii in sedinta Biroului Permanent", se arata intr-un comunicat USR.

"Nu a semnat nimeni in locul meu. Eu am semnat solicitarea pentru sesiunea extraordinara, este semnatura mea in ambele locuri. Faptul ca actuala coalitia de guvernare recurge acum la tactici, atat de puerile, incat sa nu recunoasca semnaturile opozitiei arata disperarea care exista in tabara dansilor. Adica, ei comit abuzuri, ei au aceste probleme penale pe care le vede o tara intreaga, in schimb, retorica si strategia de comunicare este sa acuze opozitia sau pe altcineva. Avem o putere care refuza sa-si asume propriile greseli si ceea ce s-a intamplat stabileste un precedent foarte periculos in istoria parlamentarismului romanesc", a mentionat deputatul Claudiu Nasui.