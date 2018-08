"E problema lui (n.r. - Viorel Catarama daca depune plangere penala). Delictul de opinie este pedepsit conform statutului atunci cand un membru nu respecta deciziile, ataca sistematic deciziile partidului, presedintele partidului. Ce s-ar intampla daca s-ar da liber la injuratul presedintelui partidului? (...) Nimeni nu este impiedicat sa se exprime in cadrul partidului, partidul este deschis dezbaterilor, orice membru poate sa exprime orice fel de opinie. Pai daca te duci pe televiziuni (...) ca sa iti ataci colegii de partid, sa ataci orice decizie a partidului, inseamna ca nu te simti bine in partidul respectiv", a afirmat Ludovic Orban, la TVR 1.

El a sustinut ca "asa e normal", ca Viorel Catarama sa fie exclus din PNL, informeaza Mediafax.

"In niciun caz, in PNL nu-si au locul aceia care isi ataca colegii, care nu respecta deciziile partidului, aceia care isi permit, in loc sa se ocupe de activitatea fundamentala a PNL, de promovarea ideilor liberale, de opozitie fata de PSD si de majoritatea guvernamentala, se ocupa cu injuratul colegilor de partid - inseamna ca nu le place in interiorul PNL", a adaugat Orban