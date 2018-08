"Noi am depus o solicitare, treime a deputatilor au depus o solicitare. Am indeplinit toate formalitatile legale prevazute in Regulament. Presedintele Camerei Deputatilor trebuia sa faca doar formalitatea convocarii Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara, lucru pe care nu l-a facut. De ce? Pentru ca nu a dorit dansul, pur si simplu. Si asta, potrivit legii, conform Codului Penal, inseamna abuz in serviciu. Acesta este motivul pentru care discutam in momentul de fata despre depunerea unei sesizari penale impotriva presedintelui Camerei Deputatilor care a savarsit acest abuz. Este dreptul parlamentarilor, a unora dintre ei, sa solicite aceasta sesiune extraordinara si nimeni sau nimic nu ii poate opri sa faca acest lucru. Cel mai probabil conducerea grupului deputatilor PNL va semna sau, ma rog, membrii grupului, pentru abuz in serviciu", a afirmat Dan Vilceanu, luni pentru MEDIAFAX.

Cand a fost intrebat de perioada in care se va desfasura acest demers, Dan Vilceanu a spus ca depinde de ceea ce va face Liviu Dragnea.

"Este in functie de ce va face domnul Dragnea. Daca maine (marti- n.r.) dansul convoaca sesiune extraordinara la Camera Deputatilor, practic subiectul este acoperit, plangerea ramane fara obiect. Si din perioada pe care noi am indicat-o acolo, 20-24 august. Deci cel mai probabil plangerea se va depune dupa expirarea acestei perioade pe care noi am indicat-o ca fiind de sesiune extraordinara, intre 20 si 24 pentru a ii da posibilitatea sa convoace, adica sa renunte la abuzul pe care il face. In momentul de fata hotararea este luata. In conditiile in care (Liviu Dragnea – n.r.) nu convoaca sesiunea extraordinara, miercuri depunem plangerea, la expirarea acestei perioade".