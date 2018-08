"Ne asteptam la acest refuz, PSD a fugit dintotdeauna de responsabilitate. Cu toate acestea, faptul ca social-democratii incearca sa ingroape orice incercarea de a dezbate cu seriozitate abuzurile din Piata Victoriei este revoltator si nu face decat sa sporeasca suspiciunea implicarii lor in infiltrarea in multime a provocatorilor. Mai intai, au trimis-o pe Viorica Vasilica in concediu, astfel incat vina sa cada pe altcineva, in cazul de fata – Jandarmeria; astazi, refuza convocarea plenului Parlamentului. Totul, pentru a nu fi fortati sa se infatiseze in fata unei Comisii de ancheta parlamentara, asa cum ar fi firesc", a declarat presedintele PMP, Eugen Tomac intr-un comunicat de presa.

Prin urmare, PMP solicita infiintarea de urgenta a unei Comisii de ancheta parlamentara cu participarea tuturor institutiilor implicate pentru a investiga evenimentele zilei de 10 august din Piata Victoriei.

"Este esential sa aflam cine a trimis provocatorii in Piata Victoriei si, la fel de important, modul in care Guvernul a ales sa dispuna masurile de interventie impotriva populatiei pasnice in noaptea de 10-11 august. Trebuie sa existe o minima concordanta intre declaratiile publice si actiune. Alianta PSD-ALDE este insa o alianta de lasi, in frunte cu presedintele lor, Liviu Dragnea", a conchis Eugen Tomac.