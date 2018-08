"PNL atrage atentia premierului Romaniei, Dancila, ministrului de Finante, Teodorovici, someaza Guvernul PSD - ALDE sa respecte promisiunile pe care le-a facut, programul de guvernare, Legea bugetului de stat. Avem informatii de la primari care activeaza in asociatiile consultative ale municipiilor, ale comunelor, ale oraselor cum ca schema de repartizare a sumelor pentru echilibrarea bugetelor este departe de ceea ce s-a promis. Dupa ce acest Guvern, in acest an, a devalizat bugetele locale, practic a furat din buzunarele cetatenilor, ale contribuabililor o suma de peste 5 miliarde de lei, venind cu promisiune ca la rectificare va cauta sa reechilibreze si ca niciun buget al niciunui UAT nu va fi de dimensiune mai mica in 2018 decat a avut-o in anul 2017, vedem ca sumele alocate sunt de cinci ori mai mici, de circa 1,1 miliarde de lei, ceea ce inseamna ca primariile sunt condamnate la a opri investitiile sau chiar de a nu le incepe, (...) nu vor putea sa cofinanteze programe guvernamentale sau europene, unele dintre ele nu vor putea sa asigure sectiunea de functionare, mai trist - unele vor intra pe panta falimentului", a aratat Leoreanu, la Parlament, noteaza jurnalul.ro.

Leoreanu a precizat ca, in acest context, unitatile administrativ-teritoriale vor fi "condamnate la subdezvoltare".