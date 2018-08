"In solicitare se specifica perioada in care sa aiba loc, mai putin ora la care aceasta sa se intample. Motiv pentru care, colegul meu aflat de permanenta saptamana trecuta, Florin Iordache, a decis ca aceasta sa fie trimisa Secretariatului General pentru convocarea Biroului Permanent. Solicitarea nu intruneste in momentul de fata toate prevederile legale si regulamentare in sensul in care, potrivit art.72 din Regulament, ar fi trebuit insotita de un proiect de hotarare prin care sa specificam denumirea comisiilor de ancheta, obiectivele acestora. Sunt si anumite inadvertente de natura tehnica, incepand cu tabelele, de care s-a facut misto in Biroul Permanent", a declarat Carmen Mihalcescu, dupa sedinta Biroului Permanent, potrivit Mediafax.

De asemenea, ea a explicat ca "s-a constatat ca unele semnaturi sunt diferite".

"S-a constatat ca unele semnaturi (ale deputatilor care au sustinut convocarea sesiunii extraordinare - n.r.) sunt diferite. Daca va veti uita pe solicitare, veti constata ca domnul Nasui, este doar un exemplu, sunt si multe altele, are o semnatura diferita pe solicitarea trimisa pentru Biroul Permanent si pe tabelul pe care a semnat pentru convocarea seisunii extarordnare. Noi nu avem compententa necesara sa facem o expertiza grafologica, noi parlamentarii, dar toate aceste lucruri luate la un loc, nerespectarea art.72 din Regulament, cu acele semnaturi care sunt multe si nu te duc la 110 semnaturi cate ai avea nevoie pentru o sesiune extraordinara, inseamna ca Regulamentul nu a fost respectat, motiv pentru care aceasta sesiune extraordinara nu poate fi convocata", a declarat Mihalcescu.