"Ieri, si sustin cu tarie aceasta propunere, colegul nostru, europarlamentarul Dan Nica, a solicitat constituirea unei comisii parlamentare de ancheta pentru analizarea evenimentelor din 10 august. Pentru asta a fost amenintat cu moartea. Nu este singurul membru PSD care primeste astfel de amenintari si nu putem permite perpetuarea si accentuarea politicii iresponsabile de fracturare a societatii romanesti. De aceea, aceasta comisie trebuie constituita de indata. Guvernele se schimba de catre majoritati parlamentare rezultate in urma votului democratic si nu prin violente puse la cale in strada", afirma Fifor, duminica, pe Facebook.

Social-democratul precizeaza ca Romania, prin masurile luate de guvernarea PSD-ALDE "are cea mai importanta crestere economica si anul acesta".

"Pe cine deranjeaza in asa de mare masura succesul programului de guvernare votat de milioane de romani, incat acest guvern trebuie daramat cu orice pret? Cine se face vinovat de modul iresponsabil in care a fost deturnat protestul pasnic al celor din Piata Victoria? De ce aceasta disperare ca PSD-ALDE sa nu guverneze si in 2019, anul alegerilor pentru Parlamentul European si pentru Presedintia Romaniei? Toate acestea sunt intrebari care solicita raspunsuri imediate, pentru ca, atat romanii cat si comunitatea internationala sa stie adevarul", adauga Fifor.