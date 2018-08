"Valcov ne anunta ca legea offshore a fost proasta si ca din aceasta cauza a fost modificata 'in bine' de el si de Dragnea. Motiv pentru care cine va incerca sa o corecteze va fi considerat tradator de tara. Romania, natiunea, trebuie sa vada cum niste oameni 'onesti, corecti, iubitori de neam', respectiv Dragnea si Valcov, se bat cu niste 'imperialisti corupti' spre binele poporului! Eu nu comentez legea in sine. Categoric, legea trebuie sa multumeasca, in egala masura, investitorii si natiunea. Categoric, cei care negociaza avutia nationala in interesul altora pot fi considerati tradatori. Dar cei care se folosesc de aceasta lege pentru a-si apara fundul cum se numesc!? Cei care cu buna stiinta mituiesc electoratul, in detrimentul constructiei de autostrazi, spitale, scoli, dezvoltare economica sanatoasa, cum se numesc!? Cei care pun in fruntea Guvernului un om de paie, pentru a-si face ei jocurile si pentru a ne face pe noi de ras in toata lumea, cum se numesc!?", a scris Marian Petrache pe Facebook sambata.

Acesta adauga faptul ca isi doreste o lege offshore care sa faca posibila extractia de gaze si petrol.

"Eu imi doresc o lege offshore, care sa faca posibila extractia de gaze si petrol, dar care sa fie in interesul Romaniei si al romanilor. Dar imi doresc si un popor sanatos si educat. Cei care se joaca cu sanatatea si educatia noastra, cu viitorul Romaniei, doar ca sa-si apere pielea, pot fi considerati tradatori de tara si de neam si trebuie pedepsiti!", a mai scris el.

Darius Valcov, consilierul economic al premierului, a declarat sambata ca cine "ar indrazni" sa modifice actuala forma a Legii offshore ar trebui condamnat pentru tradare de tara.

"Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni - acesta este, bineinteles, punctul meu de vedere - sa modifice actuala forma a Legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui judecat pentru tradare de tara. Pentru ca acolo vorbim de 6 miliarde de dolari, pe care statul roman ii castiga in plus fata de versiunea initiala a legii si eu nu cred ca cineva va putea initia ca acei sase miliarde de dolari sa fie mai putini. Mai mult, oricand putem sta de vorba", a afirmat Valcov intr-o interventie telefonica la Antena 3, potrivit Agerpres.