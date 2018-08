"Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni - acesta este, bineinteles, punctul meu de vedere - sa modifice actuala forma a Legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui judecat pentru tradare de tara. Pentru ca acolo vorbim de 6 miliarde de dolari, pe care statul roman ii castiga in plus fata de versiunea initiala a legii si eu nu cred ca cineva va putea initia ca acei sase miliarde de dolari sa fie mai putini. Mai mult, oricand putem sta de vorba", a afirmat Valcov intr-o interventie telefonica la Antena 3, informeaza Agerpres.

Potrivit acestuia, "multi se dau specialisti si explica in toate domeniile", dar in realitate este vorba despre procentul pe care il incaseaza statul roman.

"Totusi, statul trebuie sa incaseze de pe urma resurselor sale. Pentru ca nu cred ca isi doreste nimeni ca sa se dea acei metri cubi din Marea Neagra - si aici vorbim de cateva zeci de miliarde de euro, specialistii estimeaza ca se vor depasi 100 de miliarde de euro venituri - iar statul roman sa incaseze sub 10% din acestea. Cred ca ar fi o cruzime si o nebunie ca cineva sa accepte ca acest lucru sa se intample", a sustinut Valcov.