"Este decizia doamnei prim-ministru (n.r. - in ceea ce priveste rectificarea bugetara). Noi suntem pregatiti, nu stim daca au venit si avize de la CSAT pentru bugetele de la institutiile SRI, SIE si asa mai departe, Administratia Prezidentiala. Dar, in momentul in care vor fi si aceste avize - n-ar fi ele necesare -, rectificarea a fost pusa pe site, ea va trebui sa inceapa", a afirmat Valcov la Antena 3.

Intrebat cum au decurs discutiile in privinta bugetului Administratiei Prezidentiale, care reclama o taiere de 11 milioane de lei, Valcov a aratat ca "nu este vorba de dat un ban in plus sau in minus".

"Dar atunci cand ai o executie atat de proasta a bugetului doar pentru ca iti doresti tu sa te plimbi cu bucatarul peste tot pe unde te duci la vilele de protocol, asta nu inseamna ca trebuie sa-ti acorde cineva mai multi bani la rectificare. Deci, asa cum si-a asternut, asa doarme fiecare - n-au cheltuit banii, pot sa-i cheltuie data viitoare. Ramane valabila acea taiere? Este decizia doamnei prim-ministru, eu doar am facut aceasta recomandare atat ministrului de Finante, cat si doamnei prim-ministru", a spus consilierul premierului.

El a dat asigurari ca Administratia Prezidentiala va avea bani pentru angajamente, referindu-se astfel la organizarea la Bucuresti a Summitului Initiativei celor Trei Mari sau la deplasarile externe ale sefului statului.

"Mai ales in momentul de fata, dar si dupa rectificare, creditele angajament, adica angajarea sumelor, se vor putea face pentru ca la rectificare numai (...) efectiv banii in cont se iau. Deci, angajamentele se vor putea face. Si daca vor face aceste angajamente si vor depasi limita sumelor bugetare pe care le au la dispozitie, bineinteles ca printr-o rectificare imediata sau prin fondul de rezerva se vor acorda banii necesari. Dar deocamdata, atunci cand ai cheltuit sub 40% din ceea ce ai avut alocat in sapte luni de zile, la ce sa te astepti? O sa discutam si la urmatoarea rectificare cu toate ministerele la fel, or sa spuna: 'Iar ne-au taiat pentru ca n-am avut bani'. Nu, cine si-a cheltuit banii a primit in plus, cine nu si-a cheltuit banii i-au fost taiati banii. Si aceasta va fi regula de acum incolo", a subliniat Darius Valcov, potrivit Agerpres.