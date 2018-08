"Dragi prieteni,

sa facem acest mic exercitiu de imaginatie:

cum ar fi si ce ar spune astazi comandantii, sefii, toti mai-marii daca nu ar exista i m a g i n i?

Ce tirade ar tine capii (rautatilor) daca n-ar putea fi contrazisi chiar de inregistrari, de i m a g i n i?…

Ajunge sa ne intoarcem cu gandul la anii ’90 (anii cu televiziunea unica si mincinoasa), pentru a intelege cat le-a fost unora de usor sa falsifice istoria, s-o strambe, s-o sluteasca. Atunci, in zilele acelea din iunie ’90, ca sa vezi limpede prin norul de manipulari si tertipuri, ca sa discerni – cu mintea ta – ce se intampla in Piata Universitatii, trebuia sa fii acolo, alaturi de oamenii care protestau; sa stai langa ei, sa-i asculti, sa-i vezi cu ochii tai, nu prin „obiectivul“ unei televiziuni aservite.

Nimic, niciodata, nu te ajuta sa te lamuresti mai bine si mai iute decat propria-ti descindere in arena, la fata locului. Nimic nu este mai convingator decat experienta personala, nemediata si concreta. Atunci, in ’90, coborand in strada, printre studenti, am inteles ce se intampla; iar – dupa ce am inteles – mi-am dat demisia de la Invatamant. Am plecat exact asa cum venisem: un om liber, care nu putea fi cu nimic constrans, nici cumparat sau prostit. Cei care au ramas in functii, cei care, ulterior, si-au construit o cariera publica pe victimele de atunci au fost fie complici, fie naivi.

Tertium non datur.

Astazi avem cu totii telefoane si aparate, imagini si zeci de filme care nu pot fi ascunse, nici falsificate ori distruse. Iata de ce nu cred ca mai ramane loc pentru naivitate.

P.S. Bineinteles, le sunt recunoscator Domnilor Niépce si Daguerre pentru formidabila lor inventie. Am prins, pe cand eram copil, aparatele cu burduf (ca cel alaturat): mergeam, an de an, cu parintii mei, intr-un studio, la un fotograf profesionist, si stateam – nemiscati si zambitori – pana se imprima imaginea. Intre timp, aparatele au mai evoluat… Si nu mai e nevoie sa stam cuminti, minute in sir, ca sa fixam realitatea si miezul ei miscator", a scris Mihai Sora pe Facebook.