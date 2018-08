Redam, mai jos, textul integral al scrisorii adresate de catre Dacian Ciolos premierului Viorica Dancila:

„Scrisoare deschisa adresata doamnei prim-ministru Viorica Dancila

Aveti datoria de onoare de a rezolva situatia tensionata in care se gaseste societatea romaneasca. Primul pas este demisia dumneavoastra de urgenta. Se implineste o saptamana de cand statul roman, puterea politica, Guvernul Romaniei pe care il conduceti si Ministerul de Interne aflat in subordinea dumneavoastra au ales sa atace cetateni romani nevinovati, care protestau legitim. Toleranta si dialogul sunt parti esentiale ale democratiei. Prin folosirea abuziva, ilegala si disproportionata a violentei impotriva propriilor cetateni, Guvernul PSD-ALDE a cazut un test important, a trecut o limita dincolo de care exista o singura solutie: demisia.

(...) Cu tristete constat ca sute de cetateni romani au fost batuti, gazati si jigniti fara nicio justificare, alta decat ca protestau la adresa partidului din care faceti parte si la adresa celui care il conduce in momentul de fata. Cum violentele au avut loc in timpul mandatului dumneavoastra, sunteti pe deplin responsabila. Onoarea functiei pe care o ocupati va cere sa demisionati de urgenta.

Incercati sa nu va refugiati in retorica minciunii si a conspiratiei. (...) Exista deja dovezi clare ca am avut parte de violente disproportionate impotriva cetatenilor romani care isi exercitau pasnic dreptul de a protesta. Stim ca atacul asupra cetatenilor din piata este o decizie politica prin semnatura prefectului Bucurestiului. Este evident ca fortele de ordine nu au intentionat nicio clipa sa indeparteze provocatorii din piata si, atunci cand au incercat sa evacueze Piata, s-au dedat unor agresiuni inacceptabile. Pentru o minima reparatie este nevoie de demisia dumneavoastra de urgenta.

Suntem in anul Centenarului, o sarbatoare cruciala pentru Romania. Avem de sarbatorit un moment de exceptie in istoria nationala. Va rog sa aveti decenta de a le oferi romanilor un moment de minima onoare, astfel incat sa nu ajungem pe 1 Decembrie cu un guvern care a girat violente impotriva propriilor cetateni. Aveti solutia la indemana, apelati la ea si oferiti poporului roman posibilitatea de a-si recapata demnitatea incepand cu momentul demisiei dumneavoastra.

Dincolo de semnificatia demisiei dumneavoastra, va rog sa nu uitati ca activitatea prim-ministrului Romaniei si, implicit, a intregului executiv trebuie subsumata prevederilor constitutionale. Constitutia Romaniei ofera fiecarui cetatean posibilitatea de a protesta, impune respectarea libertatii de exprimare si a libertatii de a protesta. Prin ce s-a intamplat in data de 10 august in Piata Victoriei, aceste drepturi si libertati au fost incalcate chiar de catre propriul Guvern. Un prim-ministru al Romaniei nu poate gira astfel de comportamente si este datoria sa morala sa demisioneze imediat.

(...) Demisia dumneavoastra nu inseamna calcule politice oculte, ci doar redarea demnitatii cetatenilor romani, indiferent ca au votat sau nu cu partidul dumneavoastra. Demisionati pentru a va elibera propriii alegatori de povara represiunii abatute asupra concetatenilor lor. Demisionati dumneavoastra, daca Liviu Dragnea nu mai are nicio legatura cu realitatea. (...)

Ca sa intelegeti ca, dincolo de onoarea personala, este vorba despre exercitarea functiei pe care o ocupati in concordanta cu legea, va rog sa tineti cont de urmatoarele aspecte relevante despre ziua de 10 august.



Dacian Ciolos: Ati fost in concediu in ziua in care statul roman si-a agresat cetatenii

Sa fie informat inaintea protestului de pe 10 august 2018 cu privire la existenta unor factori de risc ce ar fi putut justifica desfasurarea unui dispozitiv de forte de ordine atat de amplu. Pana la acest moment, niciun protest nu a mai determinat o astfel de desfasurare a fortelor de ordine si dotarea lor cu mijloace de interventie atat de complexe si agresive;

Sa fie informat inainte sau chiar in data de 10 august 2018 cu privire la continutul si calibrarea in timp real a planului de actiune al fortelor de ordine (respectiv, efectivul fortelor mobilizate, armamentul si tehnica utilizate, modul de interventie);

Sa fie informat cu privire la intentia prefectului Municipiului Bucuresti de a emite un ordin de evacuare a Pietei Victoria, precum si cu privire la continutul si efectele acestui ordin;

Sa fi solicitat, ulterior interventiei din 10 august 2018, explicatii de la cei direct responsabili cu privire la disproportia dintre actiunea fortelor de ordine (evacuarea in mod violent a 100.000 de persoane, ce a dus la vatamarea a mai mult de 500 dintre acestea) si rezultatele acestei actiuni (retinerea a doua persoane violente);

Sa fi dispus masuri de control in vederea sanctionarii administrative a persoanelor responsabile pentru reprimarea violenta a protestului organizat pe 10 august 2018.

Prim-ministrul Romaniei are parghiile legale necesare si ar fi trebuit:Ei bine, dumneavoastra ati fost in concediu in ziua in care statul roman si-a agresat propriii cetateni. Daca e sa dam crezare informatiilor vehiculate de catre Jandarmeria Romana si de catre liderii partidului din care faceti parte, exista suspiciunea unor violente in Piata Victoriei si dumneavoastra ar fi trebuit sa fi fost informata despre acestea de catre structurile specializate din Ministerul de Interne. In acest caz,

Pasivitatea dumneavoastra in a comunica public despre actiunea din 10-11 august si in a cere angajarea raspunderii persoanelor cu drept de decizie care au incalcat flagrant drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor romani reprezinta o indepartare de la idealurile Revolutiei din decembrie 1989 si de la parcursul democratic al statului roman, ca membru NATO si UE.

O astfel de atitudine este incompatibila cu functia de prim-ministru. Doamna Viorica Dancila, ultimul lucru cu adevarat patriotic pe care il puteti oferi poporului roman este sa demisionati de urgenta.

Cu speranta ca veti avea curaj,

Dacian Ciolos“.