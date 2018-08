"Modul in care isi permite sa minta cu nerusinare in documente oficiale arata o data in plus ca aceasta marioneta, executanta a unor ordine antidemocratice, trebuie sa plece. Impertinenta premierului marioneta Dancila de a minti in corespondente oficiale afecteaza fundamental interesele Romaniei in Uniunea Europeana", spune Ludovic Orban intr-un comunicat remis vineri Agerpres.

Liberalul spune ca este "halucinant modul in care premierul Viorica Dancila isi permite sa minta intr-o corespondenta oficiala, transmisa la Bruxelles, cu privire la situatia din Romania".



"Este cu atat mai grav faptul ca papusarii Vioricai Dancila cred ca pot dezinforma in acest mod oficialii europeni. Scrisoarea premierului, care nu a fost facuta publica de Guvern, nu face decat sa confirme o data in plus faptul ca puterea politica de la Bucuresti este rupta de realitate si actioneaza cu rea-credinta, intrucat incearca sa prezinte o versiune vadit falsa asupra evenimentelor recente", mai spune Orban.

"Desfasurarea unor manifestatii politice antiguvernamentale nu echivaleaza sub nicio forma cu o 'lovitura de stat', iar continuarea unor manifestatii pasnice de acest tip nu presupune ceva ilegitim. Doar un lider politic cu mentalitate autoritara, precum Liviu Dragnea, poate considera contrariul. Regimul constitutional romanesc ofera doar doua posibilitati de inlaturare a unui Guvern, prin demisia premierului sau prin retragerea increderii de catre o majoritate parlamentara. Or, protestele antiguvernamentale pot doar influenta decidentii politici sa opteze pentru o cale sau alta, existand si varianta actualului Guvern de a se face ca nu aude vocea cetatenilor", puncteaza Orban.

"Asadar, in urma represiunii din 10 august, orice apel fata de protestatarii pasnici de a nu se lasa intimidati si de a nu-si cenzura convingerile este pe deplin legitim. Bineinteles ca Viorica Dancila este incapabila sa inteleaga conceptele democratice, de vreme ce abia intelege ceea ce i se pune in fata sa citeasca. Incultura politica de care premierul da dovada atenteaza grav la interesele Romaniei si la democratia de care, inca, se bucura cetatenii acestei tari", sustine Orban.

Liderul liberalilor afirma ca "alegatiile din scrisoarea premierului tradeaza culpa in care se afla, prin incercarea disperata de a acredita o teza recurenta alimentata de PSD cu ajutorul propagandei".In opinia sa, dreptul la protest pasnic este garantat de Constitutie si orice incercare de a-l ingradi de catre o putere vizata de respectivul protest reprezinta "un act abuziv cu tendinte dictatoriale".Premierul Viorica Dancila a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, fapt confirmat vineri de Executivul comunitar.

"Putem confirma ca scrisoarea a fost primita si ca un raspuns va veni in timp util'', a declarat, vineri, la solicitarea Agerpres, un purtator de cuvant al Comisiei Europene.

Presa a relatat ca in scrisoare, referindu-se la protestele din 10 august, premierul vorbeste despre incercari de inlaturare pe cale violenta a unui guvern legitim.