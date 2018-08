"Eu cred ca este nevoie de o discutie in partid si nu numai pe temele supuse atentiei de dna Andronescu. A fost si scrisoarea dlui Badalau din ianuarie, da? Si aceea a ramas, cumva, nediscutata. Poate gresea, dar hai sa vorbim inauntru si cu un ton civilizat, cu argumente pro sau contra, nimeni nu detine adevarul absolut

Nu inteleg cum se pot exprima public unii colegi de-ai mei infierand exprimarea publica. Pai nu vi se pare ca ceva e cam nonsens aici? Mai multe scrisori care infiereaza public luarea de pozitii in public? Haideti sa ne pastram pentru discutiile din partid. Plus tonul folosit. Putem sa fim sau sa nu fim de acord cu opinia cuiva, dar dna Andronescu nu a folosit un ton jignitor la adresa nimanui, e opinia domniei sale", a spus Mihai Tudose in cadrul unui interviu Mediafax, potrivit digi24.ro.