"Pare mai degraba iresponsabila catalogarea drept iliberal a unui partid despre care cunosti prea putin. ALDE Romania este un tanar partid liberal, care isi propune sa promoveze valorile liberale in Romania. In ultimii ani, ALDE Romania s-a dovedit a fi singurul aparator al cetatenilor romani care au asistat frecvent la incalcari ingrijoratoare ale drepturilor si libertatilor individuale prin zeci de mii de mandate abuzive de interceptare, precum si la excesele comise de statul paralel prin protocoale secrete menite sa sporeasca influenta nedemocratica a serviciilor secrete.

ALDE Romania este larg cunoscut ca fiind singurul partid din tara noastra care a aparat constant drepturile si libertatile individuale impotriva spectrului statului paralel condus de reprezentanti ai serviciilor secrete si ai procuraturii. Aceasta structura obscura a functionat timp de aproape un deceniu, complotand si eliminand sistematic politicieni indezirabili, judecatori care nu se supun unor ordine, oameni de afaceri independenti si persoane care gandesc liber, cu scopul de a controla institutiile democratice din Romania si de a transforma statul de drept intr-un instrument coercitiv al statului, similar cu practicile fostei Securitati. Nu putem permite ca Romania sa fie guvernata de institutii ilegitime si nedemocratice construite pe mostenirea perioadei comuniste. Nu este nimic iliberal in acest lucru.

Statistici alarmante arata ca Romania figureaza pe primul loc in Uniunea Europeana in topul incalcarii drepturilor cetatenesti. Pe cale de consecinta, ALDE Romania si-a indeplinit datoria, ca partid liberal care pretuieste libertatea si drepturile fundamentale, prin actiuni transparente si constante si prin orice mijloace, inclusiv cele parlamentare, de a preveni si a lupta impotriva oricarei forme de abuz. Daca doamna Beate Meinl - Reisinger crede ca abuzurile institutiilor de forta din Romania sunt caracteristice unei democratii sanatoase, atunci probabil ca se refera la o forma de guvernamant diferita de cea la care aspiram cu totii", se arata in mesajul ALDE, citat de adevarul.ro.