"Am avut zilele acestea ocazia sa vorbesc cu multi romani care mi-au marturisit stupefactia fata de violentele de limbaj care au dus, in final, la violente in strada. O parte dintre ei mi-au cerut sa intervin public cu un mesaj pentru a detensiona situatia, cu un apel la calm si unitate. Este unul dintre motivele pentru care, sambata, am dat comunicatul de presa din pozitia de presedinte al Senatului.

Revin astazi cu o serie de precizari necesare, in situatia in care vad ca unii continua sa puna paie pe foc si incearca divizarea romanilor.

Primul mesaj este catre romani: suntem cu totii cetateni ai Romaniei, o singura tara si un singur popor. Nu trebuie sa permitem unei minoritati agresive si violente sa ne imparta in sustinatori ai unui partid sau altul, sa ne divizeze, sa ii intoarca pe tineri impotriva celor in varsta, pe cei din tara impotriva celor din diaspora, s.a.m.d. Mai importante sunt valorile care ne unesc: libertatea de exprimare, dar si respingerea violentei de orice natura si respectul fata de drepturile si libertatile individului si fata de institutiile statului chemate sa le protejeze. Ultima perioada este marcata de o intoleranta din ce in ce mai puternica, iar lupta politica trebuie dusa cu argumente, cu proiecte, nu cu apeluri la eliminarea adversarilor politici.

Cei care le cer romanilor sa le poarte bataliile lor politice, cei care ii indeamna la violenta verbala sau chiar fizica, urmaresc sa ii foloseasca drept pioni si depinde de noi toti sa nu intram in jocul lor.

Al doilea mesaj este catre acei politicieni care fac acum coada la Parchet pentru a ii denunta in bloc pe jandarmii chemati sa mentina ordinea. Sa ataci repetat o institutie importanta pentru ca a incercat sa tina sub control violentele din timpul protestelor si sa impiedice anarhia, este o dovada de oportunism cras si rea-vointa si tradeaza o mentalitate antidemocratica.

Prin discursul si actiunile lor, acesti oameni politici pun paie peste foc si hranesc excesele si chiar violenta unei minoritati vocale, pentru care votul intr-o democratie este un moft, iar guvernele ar trebui schimbate prin mijloace nedemocratice, inclusiv prin violenta.

Fac apel la acesti oameni politici sa lase deoparte limbajul jignitor si indemnurile la violenta pe care le repeta cu insistenta in aceste zile. Nu asa se ajunge la putere! Romania nu se construieste cu injuraturi si abuzuri, ci prin moderatie, efort si respectarea valorilor care ne unesc!", a scris Tariceanu, pe pagina sa de Facebook.