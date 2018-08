Ecaterina Andronescu, fost ministru al educatiei si fost lider al PSD Bucuresti, ii cere lui Liviu Dragnea sa faca un pas in spate si sa se retraga din fruntea PSD.

Ea invoca „binele Romaniei” si „binele PSD-ului”.

„Daca lucrurile acestea nu se vor intampla acum, urgent, vom pierde guvernarea, iar noi ca partid vom ajunge la dezastru”, se arata intr-o scrisoarea deschisa a Ecaterinei Andronescu, intitulata SOS PSD, transmisa G4Media.ro.

Senatoarea PSD afirma ca „ne aflam in deja in al 12-lea ceas” in care se mai poate face ceva pentru salvarea tarii „de la un dezastru major” si a partidului, precizand ca este „membru loial PSD”, dar ca face acest apel la presedintele partidului si la premier si in calitate de cetatean al Romaniei. Astfel, ii cere lui Liviu Dragnea „sa nu dam foc” tarii si PSD-ului.

„Ceea ce se intampla in acest moment in PSD si in tara nu este in regula, s-a mers si s-a ajuns totusi prea departe, iar noi, cei din PSD, ca partid de guvernare, ne place sau nu, va trebui la un moment dat sa decontam absolut toate facturile acestei situatii critice. Nu ne putem ascunde tot timpul de responsabilitate si sa dam vina pe altii. (...) Avem obligatia si datoria sa lasam copiilor si copiilor copiilor nostri o tara frumoasa, prospera, sigura, democratica si puternica. Dumnezeu sa binecuvanteze Romania!”, incheie Andronescu.