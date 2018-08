"Acum, in anul Centenarului Unirii, tara este mai dezbinata decat oricand, intoleranta este la cote maxime iar violentele de limbaj, de atitudine si comportament ajung la forme violente, in strada, impotriva institutiilor statului roman. (...) Presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, este principalul responsabil pentru actuala stare a societatii romanesti. Acum, dupa ultimele sale manifestari de incitare la anarhie sociala si de timorare a autoritatii publice, este cu atat mai evident ca Iohannis n-a vrut, n-a stiut ori n-a putut sa fie presedintele tuturor romanilor, moderatorul institutional, arbitrul neutru consacrat de Constitutie. Dimpotriva. In loc sa fie alesul care (ne) uneste, Iohannis a ales sa devina Dezbinatorul", se arata intr-un comunicat al PSD transmis, luni, Agerpres.

Potrivit social-democratilor, Iohannis "si-a permis ca presedinte sa incurajeze protestele de strada anarhice, antiPSD si antiguvernamentale".

"Astfel s-a ajuns ca persoane violente, pornite pe distrugere, sa se simta indreptatite la excese atat in mesajele publice, cat si in comportament si atitudine si sa deturneze si sa confiste, pentru interesele lor obscure, manifestatiile de strada. In acest context incarcat de violenta s-a ajuns la protestul din 10 august, care n-a mai avut nici organizatori, pentru ca s-au retras, si nici autorizatiile necesare, desi initial toate datele aratau ca va fi deplin legal. Acum este evident ca sustinatorii politici ai lui Iohannis s-au implicat in organizare, au incurajat un limbaj si o atitudine cat mai dure, obscene. Unii dintre initiati au anticipat si premeditat violentele de strada si au chemat la mobilizare, desi erau constienti ca vor fi confruntari cu fortele de ordine. Intreg scenariul de forta este similar cu cel care a precedat demisia premierului Ponta si instalarea 'Guvernului Sau', respectiv guvernul tehnocrat condus de Ciolos, supranumit guvernul 'zero' pentru completa sa lipsa de performanta", se spune in comunicat.

PSD mai sustine, totodata, ca "in fata agresivitatii si a violentei unui protest ilegal, cu atacarea nejustificata a fortelor de ordine, cu incendieri, cu distrugeri si care avea drept scop ocuparea cladirii Guvernului, presedintele Iohannis, in loc sa apere legea si ordinea constitutionala, a ales sa fie complicele si sustinatorul agresorilor".

"Este de neinchipuit ca in loc de sustinere de la presedintele tarii careia i-au jurat credinta, militarii - politistii ori jandarmii in exercitiul functiunii - sa primeasca acuzatii si sa le fie subminata autoritatea si credibilitatea... iar prin solicitarea sa expresa ca procurorii sa-i ancheteze pentru actiunile lor de aparare si riposta in fata protestarilor violenti, Iohannis nu doar ca-i umileste pe oamenii legii, ci ii si timoreaza si slabeste nepermis determinarea unor institutii vitale in interventiile pentru apararea ordinii publice. Nicaieri, niciodata, un presedinte in functie n-a actionat astfel impotriva legii si a stabilitatii interne, asa cum face presedintele actual al Romaniei", se mentioneaza in comunicat.

Conform aceleiasi surse, Klaus Iohannis reprezinta "un factor efectiv nociv, care intretine conflictele si dezbina insistent si cu premeditare societatea romaneasca, in dispretul si cu incalcarea grava a atributiilor sale constitutionale".

"PSD cere imperativ presedintelui Iohannis sa dea dovada de responsabilitate, sa se comporte si sa actioneze ca presedinte al romanilor, sa contribuie la consolidarea drepturilor si libertatilor democratice, a unui veritabil stat de drept, sa sprijine dezvoltarea tarii cu deplina buna credinta si corectitudine fata de vointa populara liber exprimata. PSD face apel la asigurarea unei depline stabilitati politice a tarii si califica drept antinationala orice tentativa care urmareste subminarea exercitarii guvernarii de catre actuala majoritatea parlamentara", se mai arata in comunicat.