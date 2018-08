"Demersul nostru de astazi are la baza un comunicat care a fost dat de domnul Marius Militaru, care este seful pe comunicare al Jandarmeriei Romane, in care spune - 'pe baza informatiilor existente, Jandarmeria a primit aprobare sa intervina in forta la ora 23,11, este ordin de interventie semnat de prefectul Capitalei'. Avand in vedere aceste afirmatii ale Jandarmeriei Romane, astazi am venit aici sa depunem o solicitare pentru a afla adevarul. Vrem sa stim de ce prefectul Capitalei, doamna Speranta Cliseru, a semnat acest ordin de interventie in forta, asa cum spune Jandarmeria, in Piata Victoriei, pe 10 august 2018. Vrem sa stim care sunt circumstantele in care a fost semnat ordinul, vrem sa stim ce informatii a avut doamna Cliseru si cine i-a furnizat aceste informatii in acel moment. Vrem sa stim daca s-a sfatuit cu cineva, daca exista si alti responsabili care au contribuit la semnarea acestui ordin", a declarat Wring, dupa ce a facut solicitarea la Prefectura Capitalei, potrivit Agerpres.

Roxana Wring a mentionat ca, avand in vedere faptul ca prefectul Capitalei a fost pana de curand consilierul si "mana dreapta" a Gabrielei Firea, se simte indreptatita sa puna semnul intrebarii asupra impartialitatii si abordarii obiective a acesteia fata de ceea ce se intampla in Bucuresti.

"Sa nu uitam, de asemenea, ca CV-ul doamnei Cliseru o recomanda ca pe o apropiata a familiei Firea-Pandele si ca doamna primar general Firea, initial, a vrut sa blocheze protestul din Piata Victoriei. De asemenea, ne aducem aminte ca in decembrie a incercat sa blocheze din nou protestul in Piata Victoriei prin inventarea unui targ de Craciun. Ne intereseaza daca intr-adevar acest ordin a fost dat si cu aprobarea sau daca primarul general a stiut despre ce se intampla la Bucuresti. Asteptam bineinteles un raspuns din partea Prefecturii si sper sa il primim cat de repede posibil. Din pacate, pana acum solicitarile noastre la Prefectura pe alte subiecte nu au primit raspunsuri la timp", a sustinut liderul USR Bucuresti.