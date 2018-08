"Ca urmare a violentelor extreme din noaptea de 10-11 august, Platforma Romania 100 a inregistrat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie un denunt prin care se solicita inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de:

– abuz in serviciu, comis de prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, si persoanele din conducerea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti care au dispus si gestionat din punct de vedere operativ modul de interventie a fortelor de ordine impotriva manifestantilor pasnici care au participat la protestul autorizat din data de 10 august 2018 desfasurat in Piata Victoriei din Bucuresti;

– purtare abuziva, constand in insultele, amenintarile si lovirile exercitate de lucratori din cadrul Jandarmeriei Romane fata de cetatenii romani pasnici care au participat la protestul din data de 10 august 2018.

De asemenea, Platforma Romania 100 a solicitat inceperea urmaririi penale si pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva de catre lucratorii din cadrul Jandarmeriei, pentru insultele, amenintarile si lovirile exercitate de catre acestia fata de cetateni pasnici care au participat la protestul din data de 10 august 2018", potrivit unui comunicat al Platformei Romania 100.

"Suntem convinsi ca o parte dintre jandarmii prezenti vineri seara in Piata Victoriei si-au exercitat profesia cu buna-credinta. In schimb, exista si jandarmi care au folosit gratuit violenta, de multe ori impotriva unor persoane pasnice ori lipsite de aparare. Acestia din urma trebuie identificati rapid si trasi la raspundere, pentru a restabili increderea in Jandarmerie", se arata in sesizare.