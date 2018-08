"Jandarmii sunt folositi sa reprime proteste democratice la adresa hotiei acestei guvernari.

De asemenea, exista deja numeroase semnale ca PSD a adus in Piata Victoriei persoane asociate gruparilor interlope. Aceleasi care l-au insotit pe Dragnea la DNA sau la instanta.

Este cu atat mai grav cu cat unele dintre acestea se aflau in atentia Ministerului Afacerilor Interne. PNL va face tot ce ii sta in putinta ca vinovatii, indiferent de statutul lor actual, sa fie adusi in fata justitiei pentru deturnarea unui eveniment democratic, la care cetatenii manifesta pentru respectarea drepturilor lor constitutionale.

Dragnea tremura de frica in fata poporului lui. O foloseste pe Carmen Dan si loveste deopotriva in manifestanti, in imaginea diasporei si in Jandarmerie ca institutie", a scris Raluca Turcan pe Facebook.