"Este un protest politic, este, in ultima instanta, dreptul cetatenilor de a protesta. Ne dorim sa fie un protest pasnic, in limite legale, astfel incat sa nu avem de-a face cu lucruri neplacute pe care nu si le doreste nimeni (...) Sa nu se escaladeze si sa nu se dea curs provocarilor pe care le-am vazut, din pacate, in ultima vreme", a declarat Fifor, citat de antena3.ro.

Fifor a mai tinut sa precizeze ca de aproape doi ani se guverneaza "sub o presiune extraordinara".

"Unii oameni sunt multumiti de activitatea Guvernului, altii nu, noi continuam sa spunem (...) ca se respecta programul de guvernare votat de milioane de romani. Am spus-o de la bun inceput si o spun, guvernam sub o presiune extraordinara de aproape doi ani, lucru pe care nu ni l-am fi dorit, avem un guvern perfect legitim", a mai mentionat ministrul.