In ceea ce priveste pensia de urmas, presedintele Camerei Deputatilor a tinut sa precizeze ca aceasta va fi formata din pensia sotului supravietuitor si 25% din cea a sotului decedat, iar pensionarii aflati in plata au posibilitatea de a-si schimba optiunea.

"De la 1 ianuarie 2019 pana in 2021, in tot acest proces de recalculare pensionarii care vor sa vina sa opteze sau sa schimbe ceva se va discuta cu ei. Pana in 2021 urmeaza cresterea punctului de pensie, pana la 1.875 lei, la care se adauga inflatia", a declarat Dragnea la un post de televiziune.

In legatura cu pensia minima, liderul PSD a aratat ca la acest moment cei care nu au stagiu minim de cotizare, independent de vechimea pe care o au, primesc la fel - 640 lei.

"Nu e normal ca cineva care a muncit 6 sau 10 ani sa aiba la fel, aceeasi pensie minima, care practic va fi o indemnizatie sociala, cu cel care a muncit 30 de ani. (...) Cei care vor intra in pensie incepand cu 2021 si care vor avea o vechime de minim 15 ani vor avea 45% din salariul minim brut plus 1% pentru fiecare an peste cei 15 ani. (...) Pentru cei cu vechime intre 10 si 15 ani aceeasi regula, doar ca pleaca de la 40% (...).

Prin noua formula, in 2021 pensia minima va fi de 1.032 de lei pentru 13 ani vechime, dar mai mica decat pensia minima (...) si pentru cel cu 35 de ani vechime 1.560 de lei. (...) Pensia minima practic va fi o indemnizatie sociala. Pensionarii care sunt deja in plata si au stagiu de cotizare sub 15 ani vor opta intre pensie si indemnizatia sociala minima in termen de 3 luni inainte de intrarea in vigoare a legii, in 2021. Daca pentru indemnizatia sociala iti iese o suma si pentru pensie, in categoria pensionarilor, avem un alt rezultat, se alege cea mai mare suma. (...) Calculul respectiv va fi trimis prin posta printr-un formular pretimbrat. Omul se gandeste, opteaza si il trimite inapoi fara nicio cheltuiala", a mai spus el, citat de jurnalul.ro.