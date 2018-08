Tariceanu, dupa decesul judecatorului Mustata: Poate ca ar trebui sa constituim o comisie parlamentara de ancheta

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca, in cazul in care ancheta Ministerului Justitiei nu va face lumina in cazul decesului fostului judecator Stan Mustata in penitenciar, sa se constituie o comisie parlamentara de ancheta.