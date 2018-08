"Normalitatea pentru Iohannis este anormalitatea pentru toti oamenii de buna credinta. Normalitatea pentru Iohannis este sa dea acest guvern jos, sa rupa aceasta majoritate parlamentara, prin violenta. Eu sunt absolut convins ca in laboratoarele de la Cotroceni, unde se concep toate aceste proteste, absolut toate protestele, si toate actiunile, plecand de la plangerea penala de inalta tradare pana la inclusiv dosare facute liderilor politici, acel centru de comanda, acel laborator care da ordine la statul paralel sigur pregateste ceva foarte grav. Sigur pregateste ceva foarte grav, pentru a da acest guvern jos, pentru ca ei au inteles un lucru, in toata rautatea lor si in tot veninul lor, au inteles un lucru, in frunte cu Iohannis. Legile justitiei intrate in vigoare, noile Coduri Penale intrate in vigoare, Legea pensiilor intrata in vigoare, rezultatele economice care incep sa faca pe orice mincinos sa taca, pentru ca nu mai poti minti in fata evidentei, parteneriatul public-privat, cele 21 de proiecte care vor fi lansate in septembrie si in octombrie, vorbim de autostrazi si de investitii foarte mari, unde vor incepe efectiv lucrarile, probabil ca in 2019, cel mai devreme, l-au facut constient ca in 2019, la alegerile prezidentiale, nu mai poate castiga, pentru ca el a zis: 'Romania lucrului bine facut'", a declarat Liviu Dragnea, joi seara, la Romania TV, informeaza Agerpres.

Presedintele PSD a continuat: "Spuneti-mi un singur lucru bine facut de Iohannis in patru ani de zile, unul singur. In afara de toate celelalte lucruri rele care sunt impotriva romanilor, impotriva guvernului, impotriva stabilitatii".

"Orice, pentru a nu mai fi acest guvern. Si atunci au spus: singura noastra sansa, indiferent, chiar daca dam foc la tara, chiar daca destabilizam Romania, sa nu mai fie acest guvern. De ce? Pentru ca daca lucrurile raman asa, nu are cum sa mai castige alegerile. Nu are cum sa mai castige alegerile tot statul paralel, aceea este ultima lovitura la acest stat paralel", a mai declarat Dragnea.

Liderul PSD a raspuns astfel intrebat despre declaratiile presedintelui Klaus Iohannis facute la Consiliul National al PNL, cand seful statului a spus, printre altele, ca "din toamna incolo trebuie sa se revina la normalitate".violenta