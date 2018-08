"Vrem sa intram in forta cu Legea pensiilor in Parlament, pentru ca trebuie sa luam in calcul si piedicile pe care le vor pune Iohannis sau cei din Opozitie. Nu a fost o lege buna adoptata de Parlament care sa nu fie blocata sau intarziata, nu exista asa ceva. (...) Si atunci noi vrem neaparat ca pana la sfarsitul anului aceasta lege sa fie in vigoare, ca sa inceapa de la 1 ianuarie sa lucreze in print la recalcularea pensiilor. Noi vrem sa ne tinem de calendar, este foarte posibil, s-a discutat ieri si am discutat saptamana trecuta si cu doamna prim-ministru, este foarte posibil ca la Casa de Pensii sa se mai aloce 1.000-1.500 de posturi pentru ca este o munca foarte grea sa recalculezi milioane de pensii si nu vrem ca nimeni sa suporte vreo greseala de calcul sau vreo nedreptate. In septembrie, la inceputul lui septembrie, vrem sa intram cu legea cu Parlament, practic pe 3 septembrie incepe sesiunea parlamentara. (...) Deci, in prima saptamana de sesiune parlamentara aceasta lege trebuie sa fie depusa la Parlament, sa intre procedurile parlamentare. O sa vedem daca este procedura de urgenta sau nu, oricum vor avea dezbateri si in Parlament, dar nimeni nu este oprit sa participe la dezbateri in aceasta perioada incepand din aceasta luna ", a declarat Liviu Dragnea, joi seara, la Romania TV, potrivit Agerpres.

Liderul PSD a precizat ca proiectul este pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii si a fost convenit in cadrul coalitiei in urma unor discutii purtate cu liderii ALDE, Calin Popescu-Tariceanu si Daniel Chitoiu.

"Este pus pe site-ul Ministerului Muncii. Am avut o intalnire cred ca alaltaieri sau ieri, nu mai tin minte exact, cred ca ieri ne-am vazut si cu domnul Tariceanu si cu doamna Olguta Vasilescu si cu specialistii de la Casa de Pensii si ne-am uitat pe forma finala care sa fie lansata in dezbatere publica. Am avut o discutie telefonica si cu doamna prim-ministru, nu a fost nimic nou fata de ultima varianta pe care o discutasem si cu dumneaei, si de astazi e in dezbatere publica, maine cred ca va face doamna ministru o conferinta de presa si o sa inceapa consultarile cu asociatiile de pensionari cu sindicatele si cu toti cei interesati, care chiar sunt interesati de lege nu sunt interesati doar sa o critice in orb", a spus Dragnea.

El a subliniat ca nou lege va rezolva inechitatile din actualul sistem de pensii, care treneaza de ani de zile.

"De asemenea, aceasta lege va face ca din 2021 pensiile sa creasca si mai mult decat cresc in acesti ani, deci fata de practic dublarea pensiilor in 2020 si dublarea practic a punctului de pensie la 1775 fata de 2016. Din 2021, pensiile vor creste si vor creste dupa aia in fiecare an, pentru ca acel parametru, care este valoarea punctului de referinta, va fi indexat in fiecare an cu rata inflatiei", a spus Dragnea.

Liderul PSD a precizat ca noua lege a pensiilor se bazeaza pe unele principii fundamentale.

"Contributivitatea, care inseamna ca primesti, practic, in functie de cat ai contribuit, egalitatea, adica reparam o mare dreptate, in sensul ca pensionari care au aceeasi vechime, dar care au iesit la pensie in ani diferiti, acum, dupa ce va intra in vigoare noua lege, vor primi aceeasi pensie, adica incepand cu 2021, vor primi aceeasi pensie, pensii egale la conditii egale, solidaritatea sociala - este un principiu fundamental al pensiilor, in sensul ca asta este principiul pe care se bazeaza pilonul I, nu pilonul II - adica generatiile care sunt in activitate sustin generatiile de pensionari, care si ei la randul lor vor fi sustinuti, cand vor fi pensionari, de cei care vor urma sa intre in activitate si prescriptibilitatea, adica dreptul la pensie sa nu se poata prescrie", a declarat Dragnea.

Proiectul noii Legi a pensiilor prevede un stagiu minim de cotizare de 15 ani la care se adauga perioadele necontributive, facultatea, stagiul militar, pensia de invaliditate, concediul medical sau de crestere a copilului, somajul, si, ca noutati, masteratul si doctoratul, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul social-democratilor.

"Sa o luam pe rand. 15 ani este stagiul minim de cotizare, este o borna pusa in calculele care vor fi facute in continuare. As vrea sa trecem la slide-ul urmator, ca sa vorbim de perioadele necontributive care se asimileaza stagiului de cotizare. Acum exista facultatea, stagiul militar, pensia de invaliditate, concediul medical sau de crestere a copilului, deci ce exista acum. Ce se introduce nou, se introduc doua categorii: masteratul si doctoratul, care se adauga la stagiul de cotizare. Deci, conditiile pentru asimilarea perioadelor de necontributivitate, stagiul minim de cotizare de 15 ani, iar pentru fiecare an de perioada asimilata - si ne referim la perioadele asimilate de care am vorbit mai devreme - patru ani de facultate, trei ani de doctorat sau de masterat, pentru fiecare an in plus se adauga 0,25 puncte la punctajul total care este necesar pentru a se calcula pensia", a declarat Liviu Dragnea, joi seara, la Romania TV.

El a oferit si un exemplu concret de mod de calcul al stagiului de cotizare.

"Sa zicem ca un stagiu minim de cotizare de 15 ani, la care se adauga facultatea, patru ani, masteratul, doi ani, trei ani doctoratul, armata, sase luni, daca la vremea aceea a facut doar sase luni. Somajul, sase luni. Pentru fiecare an se adauga 0,25 de puncte, adica 2,5 puncte. Practic, aici sunt 10 ani, pentru fiecare 0,25 puncte, 2,5 puncte care se adauga la punctajul total", a spus Dragnea.

Liderul PSD a precizat ca in plus, fata de prevederile actuale, se adauga in plus la stagiul de cotizare masteratul si doctoratul.

Totodata, el a mentionat ca toate pensiile vor fi recalculate din oficiu.

"Din oficiu, toate din oficiu si ANAF-ul va transmite la Casa de Pensii datele privind sumele platite pentru salariat. Casa de Pensii va trimite la cetateni, daca compania a platit contributiile pentru el si trebuie sa stie toata lumea ca din 2021, cei pentru care nu se vor plati contributii vor avea scaderi la pensii. Adica trebuie sa inteleaga toate companiile ca nu se mai poate face cum s-a facut in anii precedenti, adica apare ca firma trebuie sa plateasca contributie la pensie, nu stiu, 1000 de lei, dar nu o plateste si vor fi informati toti salariatii din doua in doua luni daca firma respectiva a platit contributia", a spus Dragnea.

Liderul PSD s-a referit si la prevederea din proiect privind contractul de asigurare facultativa.

"Deci se poate cumpara o perioada de pana la maximum cinci ani, in legea actuala, doar daca e vorba despre cinci ani consecutivi. Noutatea ca se pot cumpara oricare perioade, dar pana la maximum cinci ani. Daca ai avut un an in care nu ai lucrat trei luni, un an in care nu ai lucrat patru luni sau o luna, toate astea se pot cumpara si sa faci plata in rate, in maximum un an. Daca cumva in acel an nu poti sa platesti tot pana la finalul anului, nu sunt bani pierduti, se ia in calcul plata partiala, daca ai putut sa platesti pentru trei ani, atunci vei avea trei ani", a afirmat Dragnea.

El a spus, totodata, ca la cumpararea vechimii se va lua in calcul salariul mediu.

"Se va lua in calcul salariul mediu, pentru ca luandu-se in calcul salariul minim, ca acum, practic, omul face un efort, dar se duce catre pensia minima. Si atunci, ca sa poata sa beneficieze de o pensie cat de cat decenta, se ia in calcul salariul salariul mediu brut pe economie, nu salariul minim, cum e acum. Asta este foarte important", a afirmat Dragnea.