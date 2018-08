"Amanarea de catre ANAF (cel mai important creditor al ELCEN, avand 50% din creante), pentru inca 30 de zile, a votului pentru planul de reorganizare al ELCEN-ului impinge ELCEN si RADET aproape de faliment. Riscul falimentului si blocajul in care s-a ajuns din nou, dupa doi ani, in relatia dintre RADET si ELCEN este urmarea unui cumul de complicitati si decizii bolovanoase ale administratiei Firea si ale guvernului Dancila. Cele doua doamne de la Primarie si de la Guvern dovedesc, inca o data, nepriceperea crasa a administratiei PSD", afirma Cristian Busoi intr-un comunicat transmis, joi, Agerpres.

Liderul liberalilor bucuresteni adauga ca, dupa doi ani de cand administratia Firea-PSD a pus in aplicare "marele plan de 'salvare' a RADET si a situatiei datoriilor RADET catre ELCEN", situatia nu s-a schimbat.

"RADET are datorii neplatite aprilie-iulie catre ELCEN si riscam falimentul ambelor companii. RADET amana nejustificat alinierea strategiei sale cu cea a ELCEN, in timp ce ANAF amana luarea unor decizii si ca urmare a conflictului intern si a rivalitatilor din PSD. Pretul nepriceperii administratiei PSD-Firea-Dancila va fi platit, in final, de bucuresteni. In plus, foarte probabil, ELCEN va rata si termenul limita pentru obtinerea finantarilor europene, atat de necesare modernizarii unitatilor de productie", mai spune Busoi.