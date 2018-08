"Zeci de mii de romani, cei mai multi dintre ei oameni saraci din provincie, si-au sacrificat animalele din gospodarii pentru ca autoritatile romane, in frunte cu ANSVSA, nu au fost in capabile sa previna extinderea epidemiei.



Acesta este rezultatul promovarii in functii de conducere a unor incompetenti cu carnet de partid, care subordoneaza interesele societatii celor ale lui Liviu Dragnea. Statul ii va despagubi pe proprietarii animalelor sacrificate, dar multe ferme si afaceri au fost deja ruinate si responsabilii trebuie sa plateasca.

USR cere demisia presedintelui ANSVSA Geronimo Raducu Branescu care a ignorat avertismentele internationale si nu a luat masuri de monitorizare si control a virusului pestei porcine africane. Geronimo Raducu Branescu este obligat, de asemenea, sa dea explicatii in legatura cu afacerea Salcia, respectiv daca fiul lui Liviu Dragnea a beneficiat de informatii legate de epidemia de pesta porcina africana care au fost ascunse opiniei publice. In acest caz, USR cere Parchetului General sa se autosesizeze si sa declanseze o ancheta.

Demisia presedintelui ANSVSA trebuie sa vina la pachet cu demisia ministrului Agriculturii Petre Daea care a ascuns dimensiunile epidemiei si care, in plus, planuieste sa dea foc, inutil, si recoltelor de porumb acolo unde sunt focare de infectie.

USR atrage atentia si ca PSD si ALDE incearca din nou sa gaseasca tapi ispasitori pentru a acoperi propria incompetenta si politizare a institutiilor si folosesc printr-o manipulare marsava acest dezastru pentru a crea sentimente anti-europene. In ultimele zile, autoritatile sustin ca sacrificarea in masa a porcilor este ceruta de o directiva europeana cu privire la pesta porcina, desi aceasta este o procedura standard atunci cand este raportata o epidemie de pesta porcina. Guvernul incearca astfel sa mute atentia oamenilor de la esecul ANSVSA – institutia cu adevarat responsabila de prevenirea si gestionarea unei asemenea epidemii.

In martie 2017, ANSVSA se lauda la Bruxelles cu masurile pe care le-a luat, mai degraba teoretice decat practice, iar in iunie 2017 seful institutiei anunta ca Romania este o tara libera de pesta porcina si poate incepe exportul de carne de porc, desi dupa doar cateva zile pe teritoriul tarii noastre, a aparut primul focar de pesta porcina africana", se arata intr-un comunicat USR.