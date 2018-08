“Poate ca ar trebui sa scrie pe usa ANI: Lasati orice speranta aici. Cu regret am constatat, in urma discutiei cu directorul Departamentului Juridic al ANI ca nu exista un termen rezonabil pentru solutionarea unei sesizari catre aceasta institutie. Mi-a fost dat un exemplu halucinant cu privire la un alt inalt functionar public cu care ANI se judeca de 8 ani. Mai mult ca niciodata este important ca romanii sa semneze initiativa “Fara Penali” in functii publice! Intr-o tara normala, Dragnea nu ar fi putut fi angajat nici portar la ANI, pentru aceasta slujba se cere un cazier nepatat”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Sesizarea ANI cu privire la averea lui Liviu Dragnea a fost depusa in data de 2 august 2017, ca urmare a investigatiilor jurnalistice care au scos la iveala ca Liviu Dragnea, ar fi posesorul unei averi considerabile care nu se regaseste in nici una din declaratiile sale de avere sau interese depuse de-a lungul anilor in care a ocupat functii de inalta demnitate publica.

USR considera ca simpla suspiciune ce planeaza asupra unui inalt demnitar al statului roman poate provoca daune considerabile asupra institutiilor pe care acesta le reprezinta. Experienta din ultimii doi ani arata ca Liviu Dragnea, condamnat penal definitiv, nu doar decredibilizeaza Parlamentul, dar se foloseste de cea mai importanta institutie a statului roman pentru a-si rezolva problemele cu legea, se arata intr-un comunicat USR.