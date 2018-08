"Dancila a lovit din nou si a plecat in concediu. A anuntat cu fast o rectificare bugetara care de fapt este o catastrofa nationala.

Sfidarea atinge cote si mai mari pentru faptul ca a lansat aceasta minciuna si l-a lasat pe dl. Stanescu interimar, adica exact omul care se ocupa de gestionarea dependentei primarilor de banii publici si care nici pana acum nu a comunicat PUBLIC banii care ar reveni fiecarui UAT in urma rectificarii.

Pentru a nu exista niciun dubiu ca banii NU vor fi alocati preferential, solicit premierului Dancila:

1) Suplimentarile pentru autoritatile publice locale sa respecte solicitarile clare pe care consiliile judetene le-au transmis Guvernului, pentru a respecta intr-adevar nivelul veniturilor din anul 2017;

2) Sa fie compensate pierderile la nivelul Consiliilor Judetene pe asistenta sociala si protectia copilului. ( Un miliard de lei este suma care lipseste din alocarea guvernului catre asistenta sociala la nivelul intregii tari - conform adresei nr. 4 din 4.06.2018, a Asociatiei directorilor economici si contabililor din judetele din Romania, transmisa Ministerului Muncii).

3) Sa nu fie alocati banii doar primariilor care nu mai pot suporta cheltuielile cu salariile ci tuturor, astfel incat sa ajunga cu veniturile intr-adevar la nivelul anului 2017 si sa obtina bani pentru investitii si dezvoltare.

4) La nivelul judetului Sibiu, situatia dupa rectificare sa reflecte analiza transmisa pe fiecare localitate, asa cum ar trebui sa se intample in fiecare judet.



Altfel, totul este o minciuna care ascunde deturnarea banului public spre interesele retelei de baroni locali PSD.

Bugetul se face pe cifre, nu pe vorbe. Iar cifrele arata ca pentru ca toate autoritatile sa-si completeze veniturile din acest an, pana la nivelul anului 2017, ar fi nevoie de 5 mld lei, nu de 1,1 mld, asa cum considera din pix doamna premier. In acelasi timp, in semestrul I 2018 s-au incasat cu 4.7 miliarde lei mai putin decat estimarea din legea bugetului (sursa MFP).

Cifrele reale arata ca veniturile au crescut cu 12,6%, iar cheltuielile au crescut cu 19%. Cheltuielile de personal in sectorul public au crescut cu peste 24% in numai 6 luni. Degringolada bugetara se vede in banii pe care Guvernul ii imprumuta in fiecare luna: deficitul bugetar a ajuns la un nivel record, de 1,61% din PIB, adica de 14,96 miliarde lei. Datoria publica a crescut intr-un an cu 20 de miliarde de lei. Acestea sunt cifrele concrete, reale, oficiale", scrie Raluca Turcan pe Facebook.